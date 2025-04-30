EuroLeague'de Anadolu Efes avantaj için parkeye çıkacak
THY EuroLeague'de play-off heyecanı sürüyor. Bugün İstanbul'da oynanacak Anadolu Efes-Panathinaikos maçının kazananı seride 2-1 öne geçecek.
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THY EuroLeague'de play-off maçları devam ediyor.
Dün oynanan maçlarda Fenerbahçe Beko final-four'a yükselen ilk ekip olurken Real Madrid kendi sahasında Olympiakos'u mağlup ederek seriyi 2-1'e getirdi.
Bugün ise 3. maçlar devam edecek.
1-1 eşitlik sağlanan tek eşleşmede Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u mağlup ederek seride öne geçmeyi hedefliyor.
Maç TSİ 20.45'te başlayacak.
Akşamın diğer maçında ise Barcelona Monaco'yu konuk edecek. Seride 2-0 önde bulunan Monaco kazanması halinde Fenerbahçe'nin ardından final four'a yükselen ikinci takım olacak.
Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.