EUROLEAGUE'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Canlı Maç Programı ve Güncel Puan Durumu
EuroLeague’de bugün hangi dev karşılaşmalar oynanacak, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in rakipleri kim? Puan durumu nasıl şekillendi, liderlik koltuğunda hangi takım oturuyor? Detaylar haberimizde!
Basketbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Turkish Airlines EuroLeague'de 12. maç haftası başladı. Bugün ve yarın sahne alacak dev mücadeleler merak edilirken, özellikle Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Olimpia Milano ve Panathinaikos gibi güçlü takımlar sahneye çıkıyor. Peki EuroLeague'de bugün hangi maçlar var, puan durumu nasıl, maçlar hangi kanalda? İşte EuroLeague 2025 canlı maç programı, puan tablosu ve tüm detaylar...
EUROLEAGUE 2025 GÜNCEL PUAN DURUMU (11. HAFTA SONUÇLARINA GÖRE)
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|Attığı
|Yediği
|1
|Hapoel Tel-Aviv
|11
|8
|3
|1000
|935
|2
|Crvena zvezda
|11
|8
|3
|965
|902
|3
|Zalgiris Kaunas
|11
|7
|4
|951
|876
|4
|Olympiakos
|11
|7
|4
|945
|886
|5
|Panathinaikos
|11
|7
|4
|969
|959
|6
|Barcelona
|11
|7
|4
|948
|947
|7
|Monaco
|12
|7
|5
|1028
|983
|8
|Milano
|11
|6
|5
|890
|872
|9
|Valencia
|11
|6
|5
|991
|978
|10
|Fenerbahçe
|11
|6
|5
|870
|870
|11
|Real Madrid
|11
|5
|6
|923
|907
|12
|Paris
|11
|5
|6
|986
|977
|13
|Dubai
|11
|5
|6
|949
|953
|14
|Virtus Bologna
|11
|5
|6
|897
|928
|15
|Bayern
|11
|5
|6
|862
|895
|16
|Anadolu Efes
|11
|4
|7
|886
|920
|17
|Partizan
|11
|4
|7
|905
|946
|18
|Maccabi Tel Aviv
|11
|3
|8
|969
|1015
|19
|Baskonia
|11
|3
|8
|950
|1015
|20
|Lyon-Villeurbanne
|12
|3
|9
|907
|1027
EUROLEAGUE'DE BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
|Saat
|Maç
|20:30
|Anadolu Efes - Barcelona
|22:15
|Panathinaikos - BC Dubai
|22:30
|Olimpia Milano - Hapoel Tel Aviv
|22:45
|Real Madrid - Zalgiris Kaunas
EUROLEAGUE'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR
|Saat
|Maç
|22:15
|Olympiakos - Paris
|22:30
|Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv
|22:30
|Baskonia - Bayern Münih
|22:30
|Partizan - Fenerbahçe
|23:00
|Valencia - Kızıl Yıldız
EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?
- S Sport 1
- S Sport 2
- S Sport Plus (Maçlar canlı ve şifreli)
EuroLeague'de bugün hangi maçlar var?
Bugün Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Milano ve Panathinaikos sahaya çıkıyor. Güncel maç listesi yukarıdadır.
Fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor?
Fenerbahçe, yarın Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.
EuroLeague puan durumu nasıl?
Hapoel Tel-Aviv liderliğini koruyor. Fenerbahçe 10. sırada, Anadolu Efes 16. sırada yer alıyor.
EuroLeague maçları nereden izlenir?
EuroLeague maçları S Sport 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.
EuroLeague’de 12. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Hem puan durumu dengeleri değişiyor hem de play-off potası şekillenmeye başlıyor. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin maçları Türkiye’de büyük ilgiyle takip ediliyor. Gözler şimdi sahada!