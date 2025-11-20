EUROLEAGUE'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Canlı Maç Programı ve Güncel Puan Durumu

Basketbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Turkish Airlines EuroLeague'de 12. maç haftası başladı. Bugün ve yarın sahne alacak dev mücadeleler merak edilirken, özellikle Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Olimpia Milano ve Panathinaikos gibi güçlü takımlar sahneye çıkıyor. Peki EuroLeague'de bugün hangi maçlar var, puan durumu nasıl, maçlar hangi kanalda? İşte EuroLeague 2025 canlı maç programı, puan tablosu ve tüm detaylar...

EUROLEAGUE 2025 GÜNCEL PUAN DURUMU (11. HAFTA SONUÇLARINA GÖRE)

Sıra Takım O G M Attığı Yediği 1 Hapoel Tel-Aviv 11 8 3 1000 935 2 Crvena zvezda 11 8 3 965 902 3 Zalgiris Kaunas 11 7 4 951 876 4 Olympiakos 11 7 4 945 886 5 Panathinaikos 11 7 4 969 959 6 Barcelona 11 7 4 948 947 7 Monaco 12 7 5 1028 983 8 Milano 11 6 5 890 872 9 Valencia 11 6 5 991 978 10 Fenerbahçe 11 6 5 870 870 11 Real Madrid 11 5 6 923 907 12 Paris 11 5 6 986 977 13 Dubai 11 5 6 949 953 14 Virtus Bologna 11 5 6 897 928 15 Bayern 11 5 6 862 895 16 Anadolu Efes 11 4 7 886 920 17 Partizan 11 4 7 905 946 18 Maccabi Tel Aviv 11 3 8 969 1015 19 Baskonia 11 3 8 950 1015 20 Lyon-Villeurbanne 12 3 9 907 1027

EUROLEAGUE'DE BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

Saat Maç 20:30 Anadolu Efes - Barcelona 22:15 Panathinaikos - BC Dubai 22:30 Olimpia Milano - Hapoel Tel Aviv 22:45 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

EUROLEAGUE'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR

Saat Maç 22:15 Olympiakos - Paris 22:30 Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv 22:30 Baskonia - Bayern Münih 22:30 Partizan - Fenerbahçe 23:00 Valencia - Kızıl Yıldız

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

S Sport 1

S Sport 2

S Sport Plus (Maçlar canlı ve şifreli)

EuroLeague'de bugün hangi maçlar var?

Bugün Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Milano ve Panathinaikos sahaya çıkıyor. Güncel maç listesi yukarıdadır.

Fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor?

Fenerbahçe, yarın Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

EuroLeague puan durumu nasıl?

Hapoel Tel-Aviv liderliğini koruyor. Fenerbahçe 10. sırada, Anadolu Efes 16. sırada yer alıyor.

EuroLeague maçları nereden izlenir?

EuroLeague maçları S Sport 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

EuroLeague’de 12. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Hem puan durumu dengeleri değişiyor hem de play-off potası şekillenmeye başlıyor. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin maçları Türkiye’de büyük ilgiyle takip ediliyor. Gözler şimdi sahada!