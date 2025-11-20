EUROLEAGUE'DE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | Canlı Maç Programı ve Güncel Puan Durumu

Giriş / Abone Ol
EuroLeague’de bugün hangi dev karşılaşmalar oynanacak, Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in rakipleri kim? Puan durumu nasıl şekillendi, liderlik koltuğunda hangi takım oturuyor? Detaylar haberimizde!

BirBilgi
  • 20.11.2025 10:46
  • Giriş: 20.11.2025 10:46
  • Güncelleme: 20.11.2025 10:46
Kaynak: Haber Merkezi
Basketbol tutkunlarının heyecanla takip ettiği Turkish Airlines EuroLeague'de 12. maç haftası başladı. Bugün ve yarın sahne alacak dev mücadeleler merak edilirken, özellikle Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Olimpia Milano ve Panathinaikos gibi güçlü takımlar sahneye çıkıyor. Peki EuroLeague'de bugün hangi maçlar var, puan durumu nasıl, maçlar hangi kanalda? İşte EuroLeague 2025 canlı maç programı, puan tablosu ve tüm detaylar...

EUROLEAGUE 2025 GÜNCEL PUAN DURUMU (11. HAFTA SONUÇLARINA GÖRE)

SıraTakımOGMAttığıYediği
1Hapoel Tel-Aviv11831000935
2Crvena zvezda1183965902
3Zalgiris Kaunas1174951876
4Olympiakos1174945886
5Panathinaikos1174969959
6Barcelona1174948947
7Monaco12751028983
8Milano1165890872
9Valencia1165991978
10Fenerbahçe1165870870
11Real Madrid1156923907
12Paris1156986977
13Dubai1156949953
14Virtus Bologna1156897928
15Bayern1156862895
16Anadolu Efes1147886920
17Partizan1147905946
18Maccabi Tel Aviv11389691015
19Baskonia11389501015
20Lyon-Villeurbanne12399071027

EUROLEAGUE'DE BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

SaatMaç
20:30Anadolu Efes - Barcelona
22:15Panathinaikos - BC Dubai
22:30Olimpia Milano - Hapoel Tel Aviv
22:45Real Madrid - Zalgiris Kaunas

EUROLEAGUE'DE YARIN OYNANACAK MAÇLAR

SaatMaç
22:15Olympiakos - Paris
22:30Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv
22:30Baskonia - Bayern Münih
22:30Partizan - Fenerbahçe
23:00Valencia - Kızıl Yıldız

EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

  • S Sport 1
  • S Sport 2
  • S Sport Plus (Maçlar canlı ve şifreli)

EuroLeague'de bugün hangi maçlar var?

Bugün Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona, Milano ve Panathinaikos sahaya çıkıyor. Güncel maç listesi yukarıdadır.

Fenerbahçe bu hafta kiminle oynuyor?

Fenerbahçe, yarın Partizan ile deplasmanda karşılaşacak.

EuroLeague puan durumu nasıl?

Hapoel Tel-Aviv liderliğini koruyor. Fenerbahçe 10. sırada, Anadolu Efes 16. sırada yer alıyor.

EuroLeague maçları nereden izlenir?

EuroLeague maçları S Sport 1, S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanmaktadır.

EuroLeague’de 12. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Hem puan durumu dengeleri değişiyor hem de play-off potası şekillenmeye başlıyor. Özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin maçları Türkiye’de büyük ilgiyle takip ediliyor. Gözler şimdi sahada!

