Euroleague'de çeyrek final 3. maçlarında büyük heyecan: Maccabi ve Barcelona öne geçti

THY Euroleague'de çeyrek final 3. maçları dün akşam başladı. Maccabi Tel-Aviv ve Barcelona, seride 2-1 öne geçerek avantaj elde etti.

THY Euroleague'de çeyrek final 3. maçları dün akşam başladı. İlk maçı kendi sahasında kaybeden Barcelona, deplasmanda Olympiakos'u 82-80 mağlup ederek hem seride 2-1 öne geçti hem de saha avantajını tekrar elde etti.

Uzatmalara giden maçın son saniyesinde Petrusev'in yaptığı faulle çizgiye gelen Jabari Parker, takımına galibiyeti getiren sayıları faul atışlarıyla buldu. Bu skorla Barcelona seriyi 1-0'dan 2-1'e getirdi. Seride bir sonraki maç yarın TSİ 19.45'te yine Olympiakos'un sahasında oynanacak.

Dün akşamın nefes kesen diğer maçında ise Maccabi Tel-Aviv kendi sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti. Bu skorla Maccabi eşleşmede 2-1 öne geçti. Bir sonraki maç yarın 21.45'te başlayacak.

Turnuvada bu akşam Real Madrid-Baskonia ve Monaco-Fenerbahçe Ülker eşleşmelerinin de 3. maçları oynanacak.

Real Madrid'in 2-0 önde olduğu eşleşmede üçüncü maç bugün 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe ise kendi sahasında 20.45'te Monaco'yu ağırlayacak. Seride durum 1-1.