EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları tamamlandı

THY EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları tamamlandı. İkinci maçlar bugün başlayacak.

Spor
  • 30.04.2026 09:54
  • Giriş: 30.04.2026 09:54
  • Güncelleme: 30.04.2026 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları tamamlandı
Fotoğraf: DepoPhotos

THY EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları dün oynanan Real Madrid-Hapoel Tel-Aviv mücadelesiyle tamamlandı.

İlk maçlarda şu sonuçlar alındı:

  • Fenerbahçe Beko 89-78 Zalgiris Kaunas
  • Olympiakos 91-70 Monaco
  • Valencia 67-68 Panathinaikos
  • Real Madrid 86-82 Hapoel Tel-Aviv

İlk maçların üçünü ev sahibi takımlar kazanırken deplasmanda kazanan Panathinaikos ev sahipliği avantajını elde etti.

Çeyrek final eşleşmelerinde ikinci maçların programı şu şekilde:

Bugün:

  • Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas (20.45)
  • Olympiakos-Monaco (21.00)
  • Valencia-Panathinaikos (21.45)

Yarın:

  • Real Madrid-Hapoel Tel-Aviv (21.45)

5 maç üzerinden oynanan serilerde 3 galibiyete ulaşacak takımlar final four'a yükselecek.

