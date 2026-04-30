EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları tamamlandı
THY EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları tamamlandı. İkinci maçlar bugün başlayacak.
THY EuroLeague'de çeyrek final ilk maçları dün oynanan Real Madrid-Hapoel Tel-Aviv mücadelesiyle tamamlandı.
İlk maçlarda şu sonuçlar alındı:
- Fenerbahçe Beko 89-78 Zalgiris Kaunas
- Olympiakos 91-70 Monaco
- Valencia 67-68 Panathinaikos
- Real Madrid 86-82 Hapoel Tel-Aviv
İlk maçların üçünü ev sahibi takımlar kazanırken deplasmanda kazanan Panathinaikos ev sahipliği avantajını elde etti.
Çeyrek final eşleşmelerinde ikinci maçların programı şu şekilde:
Bugün:
- Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas (20.45)
- Olympiakos-Monaco (21.00)
- Valencia-Panathinaikos (21.45)
Yarın:
- Real Madrid-Hapoel Tel-Aviv (21.45)
5 maç üzerinden oynanan serilerde 3 galibiyete ulaşacak takımlar final four'a yükselecek.