Euroleague'de çift maç haftası

Euroleague'de bu sezon yedinci kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta karşılaşmalar yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24. hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın TSİ 20.30'da İsrail takımı Hapoel'le Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u konuk edecek.

Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlı takım, Euroleague oynadığı son 6 maçı kaybetti.

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.

Bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, ligdeki 14 maçını kazanırken 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya'nın Valencia Basket takımını 82-79 yendi.

Euroleague'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

20.15 Olimpiakos-Maccabi

20.30 Hapoel-Anadolu Efes

20.45 Monaco-Kızılyıldız

22.00 ASVEL-Zalgiris

22.15 Panathinaikos-Baskonia

22.30 Bayern Münih-Partizan

22.30 Valencia Basket-Paris Basketbol

22.30 Barcelona-Dubai Basketbol

22.45 Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milan

21 Ocak Çarşamba:

22.30 Virtus Bologna-Fenerbahçe

24. hafta

22 Ocak Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Olimpiakos

22.05 Maccabi-Panathinaikos

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris

22.30 Bayern Münih-Valencia Basket

22.45 Real Madrid-Monaco

23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol

23 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe-Baskonia

22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız

22.30 Partizan-Hapoel

22.45 LDLC ASVEL-Barcelona