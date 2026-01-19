Euroleague'de çift maç haftası
Euroleague 23 ve 24'üncü hafta maçları bugün oynanacak. Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek. Anadolu Efes ise yarın TSİ 20.30'da İsrail takımı Hapoel'le Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u konuk edecek.
Euroleague'de bu sezon yedinci kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta karşılaşmalar yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü, 24. hafta karşılaşmaları ise 22 Ocak Perşembe ve 23 Ocak Cuma günü oynanacak.
Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, yarın TSİ 20.30'da İsrail takımı Hapoel'le Bulgaristan'da karşılaşacak. Lacivert-beyazlılar, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da ise Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'u konuk edecek.
Geride kalan haftalarda 6 galibiyet ve 16 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da bekleneni veremeyen lacivert-beyazlı takım, Euroleague oynadığı son 6 maçı kaybetti.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Bu hafta ilk mücadelesinde 21 Ocak Çarşamba günü TSİ 22.30'da İtalya'nın Virtus Bologna ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, 23 Ocak Cuma günü saat 20.45'te ise İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı konuk edecek.
Bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, ligdeki 14 maçını kazanırken 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, son olarak İspanya'nın Valencia Basket takımını 82-79 yendi.
Euroleague'de 23 ve 24. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.15 Olimpiakos-Maccabi
20.30 Hapoel-Anadolu Efes
20.45 Monaco-Kızılyıldız
22.00 ASVEL-Zalgiris
22.15 Panathinaikos-Baskonia
22.30 Bayern Münih-Partizan
22.30 Valencia Basket-Paris Basketbol
22.30 Barcelona-Dubai Basketbol
22.45 Real Madrid-EA7 Emporio Armani Milan
21 Ocak Çarşamba:
22.30 Virtus Bologna-Fenerbahçe
24. hafta
22 Ocak Perşembe:
20.30 Anadolu Efes-Olimpiakos
22.05 Maccabi-Panathinaikos
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris
22.30 Bayern Münih-Valencia Basket
22.45 Real Madrid-Monaco
23.00 Paris Basketbol-Dubai Basketbol
23 Ocak Cuma:
20.45 Fenerbahçe-Baskonia
22.30 Virtus Bologna-Kızılyıldız
22.30 Partizan-Hapoel
22.45 LDLC ASVEL-Barcelona