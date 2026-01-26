Euroleague'de derbi heyecanı: Fenerbahçe, Efes'i konuk edecek
Euroleague'in 25'inci haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertliler 79-69 kazanmıştı.
Euroleague'de 25'inci hafta yarın oynanacak Paris-Real Madrid maçıyla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 25'inci hafta maçları, yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.
Türk takımları Fenerbahçe ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü derbide karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Euroleague'de haftanın programı:
Yarın:
23.00 Paris Basketbol-Real Madrid
29 Ocak Perşembe:
20.45 Fenerbahçe-Anadolu Efes
22.05 Hapoel-Bayern Münih
22.15 Olimpiakos-Barcelona
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Partizan
22.45 Valencia Basket-Maccabi
30 Ocak Cuma:
21.30 Monaco-Virtus Bologna
22.00 Kızılyıldız-Dubai Basketbol
22.30 Baskonia-Zalgiris
22.45 ASVEL-Panathinaikos