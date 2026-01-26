Giriş / Abone Ol
Euroleague'de derbi heyecanı: Fenerbahçe, Efes'i konuk edecek

Euroleague'in 25'inci haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertliler 79-69 kazanmıştı.

Spor
  • 26.01.2026 10:45
  • Giriş: 26.01.2026 10:45
  • Güncelleme: 26.01.2026 10:50
Kaynak: Spor Servisi
Depo Photos

Euroleague'de 25'inci hafta yarın oynanacak Paris-Real Madrid maçıyla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 25'inci hafta maçları, yarın, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk takımları Fenerbahçe ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü derbide karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Euroleague'de haftanın programı:

Yarın:

23.00 Paris Basketbol-Real Madrid

29 Ocak Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Anadolu Efes

22.05 Hapoel-Bayern Münih

22.15 Olimpiakos-Barcelona

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Partizan

22.45 Valencia Basket-Maccabi

30 Ocak Cuma:

21.30 Monaco-Virtus Bologna

22.00 Kızılyıldız-Dubai Basketbol

22.30 Baskonia-Zalgiris

22.45 ASVEL-Panathinaikos

