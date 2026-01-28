Euroleague'de derbide Fenerbahçe, Efes'i konuk edecek

Euroleague 25'inci haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes yarın karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe, ABD'li oyuncusu Talen Horton Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla en formda takım olarak dikkati çekiyor.

Organizasyonda son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 23 müsabakada 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe, haftaya averajla ikinci sırada girdi.

EFES, ÇIKIŞ PEŞİNDE

Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

İki kez şampiyonluğa ulaştığı Euroleague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, Euroleague'de 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı.

26'NCI KARŞILAŞMA

Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 79-69 mağlup olmuştu.

İki takım Euroleague'de 26'ncı kez karşı karşıya gelecek. Euroleague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı.