Euroleague'de derbinin kazananı Fenerbahçe

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes'i 84-76 mağlup etti. Maçta Guduric ve Tarık Biberovic 17'şer sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldu.

Efes'te ise Elijah Bryant 16, Shane Larkin 15 sayı kaydetti. Böylece Efes üst üste ikinci mağlubiyetini alırken Fenerbahçe 3 maçın ardından kazandı.

Fenerbahçe haftayı 11 galibiyet ile beşinci, Anadolu Efes ise 10 galibiyet ile 10. sırada tamamladı.

Turnuvada dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Panathinaikos 111-90 Bologna

Paris Basket 79-90 Barcelona

Partizan 98-75 Maccabi Tel-Aviv

Real Madrid 88-76 Bayern Münih