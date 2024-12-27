Euroleague'de Efes 3 maç sonra kaybetti, Fenerbahçe bugün parkeye çıkıyor
THY Euroleague'de Anadolu Efes Monaco'ya farklı kaybetti. Fenerbahçe Beko ise bu akşam Partizan ile karşılaşacak.
Kaynak: Haber Merkezi
THY Euroleague'de ikinci devre dün oynanan maçlarla başladı. Turnuvadaki son 3 maçından galip ayrılan Anadolu Efes, Monaco deplasmanında 94-75 kaybetti.
Kötü gidişatını düzeltme yolunda giden Real Madrid ise deplasmanda Alba Berlin 80-69 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
Gecenin en çekişmeli maçında Olympiakos deplasmanda Milano'yu 84-83 ile geçti.
Turnuvada son 5 maçın 4'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko, bugün saat 22.30'da Partizan'a konuk olacak. Fenerbahçe son 2 maçında Monaco ve Barcelona'ya karşı farklı mağlubiyetler almıştı.
Gecenin diğer maçları ise şunlar:
Bologna-Asvel
Barcelona-Kızılyıldız
Bayern Münih-Panathinaikos
Baskonia-Paris Basket