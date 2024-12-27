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Euroleague'de Efes 3 maç sonra kaybetti, Fenerbahçe bugün parkeye çıkıyor

THY Euroleague'de Anadolu Efes Monaco'ya farklı kaybetti. Fenerbahçe Beko ise bu akşam Partizan ile karşılaşacak.

Spor
  • 27.12.2024 13:09
  • Giriş: 27.12.2024 13:09
  • Güncelleme: 27.12.2024 13:20
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de Efes 3 maç sonra kaybetti, Fenerbahçe bugün parkeye çıkıyor

THY Euroleague'de ikinci devre dün oynanan maçlarla başladı. Turnuvadaki son 3 maçından galip ayrılan Anadolu Efes, Monaco deplasmanında 94-75 kaybetti.

Kötü gidişatını düzeltme yolunda giden Real Madrid ise deplasmanda Alba Berlin 80-69 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Gecenin en çekişmeli maçında Olympiakos deplasmanda Milano'yu 84-83 ile geçti.

Turnuvada son 5 maçın 4'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko, bugün saat 22.30'da Partizan'a konuk olacak. Fenerbahçe son 2 maçında Monaco ve Barcelona'ya karşı farklı mağlubiyetler almıştı.

Gecenin diğer maçları ise şunlar:

Bologna-Asvel

Barcelona-Kızılyıldız

Bayern Münih-Panathinaikos

Baskonia-Paris Basket

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