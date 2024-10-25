Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u ile karşılaşacak

THY Euroleague'de beşinci hafta, bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Günün dikkat çeken maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u ağırlayacak.

İki takım son olarak geçen sene final four'da karşılaşmış ve yarı final mücadelesini Panathinaikos kazanmıştı.

Karşılaşma 20.45'te başlayacak. Dünün diğer maçlarında ise Barcelona ile Asvel, Bayern Münih ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.

EFES DEPLASMANDA GALİP

Turnuvanın dün oynanan maçlarında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'yu 96-84 yenerek altıncı sıraya yükseldi. Akşamın dikkat çeken maçında ise Real Madrid, kendi sahasında Kızılyıldız'ı 95-72 ile geçti.

Turnuvanın beşinci haftasında şu ana kadar alınan diğer sonuçlar şöyle:

Partizan 69-70 Virtus Bologna

Monaco 80-87 Paris

Zalgiris Kaunas 78-63 Maccabi Tel-Aviv

Baskonia 80-57 Alba Berlin