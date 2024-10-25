Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u ile karşılaşacak
THY Euroleague'de beşinci hafta bu akşam oynanacak üç maçla tamamlanacak. Fenerbahçe Beko, son şampiyon Panathinaikos'u ağırlayacak. Anadolu Efes ise dün akşam Olimpia Milano'yu deplasmanda mağlup ederek beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etti.
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THY Euroleague'de beşinci hafta, bu akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Günün dikkat çeken maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u ağırlayacak.
İki takım son olarak geçen sene final four'da karşılaşmış ve yarı final mücadelesini Panathinaikos kazanmıştı.
Karşılaşma 20.45'te başlayacak. Dünün diğer maçlarında ise Barcelona ile Asvel, Bayern Münih ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.
EFES DEPLASMANDA GALİP
Turnuvanın dün oynanan maçlarında Anadolu Efes, deplasmanda Olimpia Milano'yu 96-84 yenerek altıncı sıraya yükseldi. Akşamın dikkat çeken maçında ise Real Madrid, kendi sahasında Kızılyıldız'ı 95-72 ile geçti.
Turnuvanın beşinci haftasında şu ana kadar alınan diğer sonuçlar şöyle:
Partizan 69-70 Virtus Bologna
Monaco 80-87 Paris
Zalgiris Kaunas 78-63 Maccabi Tel-Aviv
Baskonia 80-57 Alba Berlin
Monaco 80-87 Paris
Zalgiris Kaunas 78-63 Maccabi Tel-Aviv
Baskonia 80-57 Alba Berlin