Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv karşısında
THY Euroleague'de altıncı hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Anadolu Efes lider Barcelona'yı, Fenerbahçe Beko ise Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.
THY Euroleage'de 6. hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.
Anadolu Efes kendi sahasında Barcelona'yı, Fenerbahçe Beko ise Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.
Efes'in maçı 20.30, Fenerbahçe'nin maçı ise 21.30'da başlayacak.
Bu akşam oynanacak maçlar öncesi Anadolu Efes de Fenerbahçe Beko da 3 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Maccabi Tel-Aviv ilk 5 maçın üçünü kaybederken Efes'in rakibi Barcelona ise 4 galibiyetle lider durumda.
Akşamın öne çıkan diğer maçında ise Olympiakos, Real Madrid'i konuk edecek.
Turnuvada bu akşam oynanacak maçlar şu şekilde:
Anadolu Efes-Barcelona
Fenerbahçe Beko-Tel-Aviv
Olympiakos-Real Madrid
Alba Berlin-Paris Basket
Baskonia-Olimpia Milano
Virtus Bologna-Bayern Münih
Euroleague'de çift maç haftası yarın oynanacak maçlarla devam edecek. 31 Ekim Perşembe günü ise 7. hafta maçları başlayacak.