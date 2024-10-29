Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel-Aviv karşısında

THY Euroleage'de 6. hafta bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak.

Anadolu Efes kendi sahasında Barcelona'yı, Fenerbahçe Beko ise Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

Efes'in maçı 20.30, Fenerbahçe'nin maçı ise 21.30'da başlayacak.

Bu akşam oynanacak maçlar öncesi Anadolu Efes de Fenerbahçe Beko da 3 galibiyet 2 mağlubiyet elde etti. Maccabi Tel-Aviv ilk 5 maçın üçünü kaybederken Efes'in rakibi Barcelona ise 4 galibiyetle lider durumda.

Akşamın öne çıkan diğer maçında ise Olympiakos, Real Madrid'i konuk edecek.

Turnuvada bu akşam oynanacak maçlar şu şekilde:

Anadolu Efes-Barcelona Fenerbahçe Beko-Tel-Aviv Olympiakos-Real Madrid Alba Berlin-Paris Basket Baskonia-Olimpia Milano Virtus Bologna-Bayern Münih

Euroleague'de çift maç haftası yarın oynanacak maçlarla devam edecek. 31 Ekim Perşembe günü ise 7. hafta maçları başlayacak.