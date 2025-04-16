EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun play-off'taki rakibi belli oldu

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun çeyrek finaldeki rakibi Paris Basket oldu.

EuroLeague'de play-in mücadeleleriyle heyecan devam ederken üçüncü çeyrek final eşleşmesi de belli oldu.

Dün akşam deplasmanda Real Madrid'i 81-73 mağlup eden Paris Basket, Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Uzatmaya giden maçta konuk ettiği Kızılyıldız'ı 97-93 mağlup eden Bayern Münih ise play-off biletini alan son takım olmak için Real Madrid ile karşılaşacak.

Çeyrek finale kalacak son takım 18 Nisan Cuma günü Real Madrid ile Bayern Münih arasında Madrid'de oynanacak mücadele ile belli olacak.

Maçın kazananı, sezonu lider bitiren Olympiakos ile eşleşecek.

Play-off'ta Anadolu Efes-Panathinaikos ve Barcelona-Monaco eşleşmeleri daha önce kesinleşmişti.

Play-off maçları 22 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.