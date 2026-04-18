EuroLeague'de Fenerbahçe-Zalgiris eşleşmesinin maç takvimi belli oldu
EuroLeague play-off turunda Zalgiris Kaunas ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk iki maçı 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris arasında oynanacak play-off serisinin müsabaka programı belli oldu.
Fenerbahçe Beko, 24 galibiyet ve 14 yenilgi sonucunda averajla 4. sırada yer aldı. Play-off'ta ev sahibi avantajını eline geçiren sarı-lacivertli ekip, 5. basamaktaki Zalgiris ile eşleşti.
Üç galibiyete ulaşan takımın dörtlü final bileti alacağı serinin ilk 2 mücadelesi, 28 Nisan Salı ve 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Maçlar saat 20.45'te başlayacak.
Serinin üçüncü maçı 5 veya 6 Mayıs'ta, gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka 7 veya 8 Mayıs'ta Litvanya'da yapılacak. Gerekmesi durumunda 5. maç ise 12 veya 13 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.