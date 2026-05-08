EuroLeague'de final four'a yükselen ikinci takım belli oldu

THY EuroLeague'de final four'a yükselen ikinci takım Real Madrid oldu.

Real Madrid, dün Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Tel-Aviv'i 81-87 mağlup etti.

Böylece Real Madrid, Olympiakos'un ardından final four'a yükselen ikinci takım oldu.

Euroleague'de bu akşam iki maç daha oynanacak.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Bir önceki maçı kazanan Zalgiris, seriyi 2-1'e getirmişti. Fenerbahçe Beko bugün kazanması halinde final four'da Olympiakos'un rakibi olacak. Zalgiris kazanırsa serinin 5'inci maçı önümüzdeki hafta oynanacak. Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe maçı TSİ 20.00'da başlayacak.

Akşamın diğer maçında Panathinaikos saat 21.15'te Valencia'yı konuk edecek. Çeyrek finalin en çekişmeli eşleşmesinde Panathinaikos ilk iki maçı deplasmanda kazanarak büyük avantaj yakalamıştı. Ancak bir önceki maçı Yunanistan'da kazanan Valencia seriyi 2-1'e getirdi. Panathinaikos maçı kazanması halinde final four'a yükselecek. Valencia kazanırsa eşleşme 5'inci maça uzayacak ve son maç önümüzdeki hafta Valencia'da oynanacak.

Eşleşmenin galibi Atina'daki final four'da Real Madrid'in rakibi olacak.