EuroLeague'de final four'a yükselen ilk takım belli oldu

THY EuroLeague'de final four'a yükselen ilk takım Olympiakos oldu.

Normal sezonu birinci tamamlayan Olympiakos, 2-0 önde olduğu seride dün deplasmanda oynadığı maçta Monaco'yu 105-82 mağlup ederek adını final four'a yazdıran ilk takım oldu.

Yunanistan temsilcisi böylece üst üste 5'inci yıl final four'da mücadele etme hakkı kazandı.

HAPOEL SERİYE TUTUNDU

Dün akşam oynanan diğer mücadelede ise kendi sahasında Real Madrid'i 76-69 yenen Hapoel Tel Aviv seride durumu 2-1'e getirdi.

Real Madrid, İspanya'da oynanan iki maçı da kazanmıştı. Serinin 4'üncü maçı yarın yine Hapoel Tel Aviv'in sahasında oynanacak. Seriye beraberlik gelmesi halinde final four'a yükselecek takımı belirleyecek 5'inci maç bir sonraki hafta Madrid'de oynanacak. Real Madrid yarınki maçı kazanırsa Atina'daki final four'da mücadele hakkı elde edecek.

İKİ TAKIM FİNAL FOUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Turnuvada çeyrek final eşleşmelerinin tamamında durum 2-0'dı. Bugün hem Fenerbahçe Beko hem de Panathinaikos final four bileti için parkeye çıkacak.

Panathinaikos, 2-0 önde olduğu eşleşmede kendi sahasında Valencia ile 21.15'te karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ise saat 20.00'de Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip kazanması halinde final four'a yükselecek ve Olympiakos'un rakibi olacak. Aksi halde serinin 4'üncü maçı cuma günü yine Litvanya'da oynanacak.