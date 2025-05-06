EuroLeague'de final four'a yükselen son iki takım belli oluyor

THY EuroLeague'de final four'a yükselen son iki takım bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

2-2'lik eşitlik bulunan serinin son maçında Monaco ile Barcelona TSİ 20.00'de Fransa'da karşı karşıya gelecek.

Fransa'da oynanan ilk iki maçı Monaco, İspanya'da oynanan son iki maçı ise Barcelona kazanmıştı. Maçtan galip ayrılan ekip final four'da Olympiakos'un rakibi olacak.

Gecenin diğer maçında ise yine 2-2'lik eşitlik bulunan seride Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Salondaki ilk maçı Panathinaikos, ikinci maçı ise Anadolu Efes kazanmıştı. İstanbul'da da aynı şekilde ilk maçtan Yunanistan ekibi, ikinci maçtan ise Anadolu Efes galip ayrılmıştı.

TSİ 21.45'te başlayacak maçtan galip ayrılan ekip, final four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.