Euroleague'de final four Abu Dabi'de oynanacak

THY Euroleague'de final four bu sezon Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Böylece turnuvada ilk kez final four organizasyonu Avrıpa dışında yapılacak.

Karar, bugün yapılan oylamanın ardından kesinleşti. Turnuvada yer alan 18 takımdan sadece Real Madrid ve Olympiakos karara karşı çıkarken 16 takım final four'un Abu Dabi'de oynanması yönünde oy kullandı.

Henüz kesinleşmese de final four maçlarının 18 bin kişilik Etihad Arena’da oynanması bekleniyor. Salon, 6 yıldır NBA Global Games’in sezon öncesi maçlarına da ev sahipliği yapıyor.

2025 EuroLeague Final Four’u 23 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri arasında oynanacak. Yarı finaller 23 Mayıs Cuma günü, şampiyonluk ve üçüncülük maçları ise 25 Mayıs’ta oynanacak.

Geçen sene Berlin'de düzenlenen final four'dan Panathinaikos şampiyon olarak ayrılmıştı.