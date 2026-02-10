Euroleague'de Final Four biletleri satışa çıkıyor

Euroleague Final Four karşılaşmalarının biletleri yarın satışa sunulacak. Organizasyon, bu yıl Yunanistan'ın başkenti Atina’da düzenlenecek.

Euroleague’den yapılan açıklamaya göre 22–24 Mayıs tarihleri arasında Atina’daki Telekom Center’da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, euroleaguef4tickets.com adresi üzerinden temin edilebilecek.

4 FARKLI AŞAMADA SATILACAK

Yoğun talep beklentisi nedeniyle bilet satışları şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 4 farklı aşamada gerçekleştirilecek.

Daha önceki üç Final Four organizasyonundan en az birine bilet alan sporseverler ise bugün başlayacak ön satış hakkından yararlanabilecek.

Final Four programı kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı final, 24 Mayıs Pazar günü ise final karşılaşması oynanacak. Bilet sahibi olan izleyiciler, pazar günü ayrıca üçüncülük maçının yerine düzenlenecek Euroleague şampiyonluk maçını da izleyebilecek.

Bilet fiyatları, kategoriye göre 399 euro ile 952 euro arasında değişiyor.