EuroLeague'de final four eşleşmeleri belli oldu

THY EuroLeague'de dün akşam oynanan maçların ardından Monaco ve Panathinaikos final four'a yükselen son iki takım oldu.

Monaco, kendi sahasında oynanan 5. maçta Barcelona'yı 85-84 mağlup etti. Eşleşmede ilk iki maçı kazanan Monaco, daha sonra deplasmandaki iki maçı kaybetmişti.

Monaco'da Mike James 20, Papagiannis 17 sayı kaydetti, Barcelona'da ise Kevin Punter 19 sayı ile oynadı.

Monaco final four'da Olympiakos ile eşleşti.

Gecenin diğer maçında ise Panathinaikos kendi sahasında Anadolu Efes'i 75-67 mağlup etti. Eşleşmenin final maçında saha avantajını iyi kullanan son şampiyon Panathinaikos'ta Cedi Osman 28 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Anadolu Efes'te ise Elijah Bryant 16 sayı kaydett. Bu sonuçla seriyi 3-2 kazanan Panathinaikos, final four'da Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. İki takım geçen sene de final four'da yarı finalde mücadele etmişlerdi.

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos ile Monaco - Olympiakos yarı final eşleşmeleri 23 Mayıs'ta oynanacak. Abu Dabi'deki final four'da final maçı ise 25 Mayıs'ta.