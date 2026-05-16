Euroleague'de Final Four hakemleri açıklandı

Euroleague’de Dörtlü Final organizasyonunda görev yapacak hakemler belli oldu.

Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs tarihlerinde Atina’da düzenlenecek organizasyonda 8 hakem görev alacak.

Final Four'da Mehdi Difallah, Luka Kardum, Milos Koljensic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser, Milan Nedovic, Carlos Peruga ve Sreten Radovic düdük çalacak.

Tecrübeli hakem Olegs Latisevs kariyerinde 12. kez Final Four'da görev yaparak listenin en deneyimli ismi oldu.

FENERBAHÇE, OLIMPIAKOS KARŞISINDA

Robert Lottermoser 11, Mehdi Difallah 7, Sreten Radovic 5, Carlos Peruga 3 ve Milan Nedovic ise 2. kez organizasyonda yer alacak. Luka Kardum ile Milos Koljensic ise kariyerlerinde ilk kez Euroleague Final Four atmosferini yaşayacak.

Organizasyonda 22 Mayıs Cuma günü Olimpiakos ile Fenerbahçe, diğer yarı finalde ise Valencia Basket ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 24 Mayıs Pazar günü EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.