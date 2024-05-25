Euroleague'de finalin adı belli oldu

THY Euroleague'de final Real Madrid ile Panathinaikos arasında oynanacak.

THY Euroleague'de final four'da yarı final maçları geride kaldı. Dün akşam oynanan maçlarda rakiplerini mağlup eden Real Madrid ile Panathinaikos kupa için pazar akşamı karşı karşıya gelecek.

Dün akşamın ilk maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geldi. Rakibini 73-57 mağlup eden Panathinaikos, 12 sene sonra finale yükselmeyi başardı. Ergin Ataman ise son 5 sezondaki 4'üncü finaline yükseldi.

Panathinaikos'ta Mathias Lessort 17, Kendrick Nunn ise 14 sayı kaydederken Fenerbahçe'de Nigel Hayes 14 sayı ile mücadele etti.

Akşamın ikinci maçında ise geçen yılın final eşleşmesi yarı finale taşındı. Son şampiyon Real Madrid, Olympiakos'u bir kez daha mağlup ederek üst üste 3'üncü kez finale yükseldi. 87-76 sona eren maçın en skorer ismi 23 sayı ile Olympiakos'tan Alec Peters oldu. Real Madrid'de ise Dzanan Musa 20 sayı kaydetti.

Turnuvada final, yarın TSİ 21.00'de Real Madrid ile Panathinaikos arasında oynanacak. Real Madrid kazanması halinde Euroleague tarihinde üst üste 2 kez şampiyon olan 5'inci takım olacak.

Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasındaki üçüncülük maçı ise saat 18.00'de başlayacak.