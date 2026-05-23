EuroLeague'de finalin adı belli oldu

THY EuroLeague final four'unda finalin adı belli oldu.

Dün oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup eden Olympiakos ve Real Madrid, pazar günü şampiyonluk için finalde karşılaşacak.

Atina'da oynanan final four'un ilk maçında Olympiakos, son şampiyon Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

İki İspanyol takımının karşı karşıya geldiği diğer yarı finalde ise Real Madrid, tarihinde ilk kez final four'a yükselen Valencia'yı 105-90 mağlup ederek finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

Real Madrid böylece son 5 yılda 4'üncü kez finale yükselme başarısı elde etti.

Final, yarın TSİ 21.00'de oynanacak.