EuroLeague'de gecenin sonuçları
THY EuroLeague'de çeyrek final ikinci maçlarının üçü dün oynandı. Fenerbahçe Beko kendi sahasında Zalgiris Kaunas'ı 86-74 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti. Diğer eşleşmelerde de seriler 2-0'a geldi.
THY EuroLeague'de çeyrek final ikinci maçları dün akşam başladı.
Dün oynanan maçlarda ilk maçları kazanan takımlar ikinci maçlardan da galip ayrılarak final four için büyük avantaj yakaladılar.
Dün gece oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
- Fenerbahçe Beko 86-74 Zalgiris Kaunas (2-0)
- Valencia 105-107 Panathinaikos (2-0)
- Olympiakos 94-64 Monaco (2-0)
Turnuvada bugün TSİ 21.45'te oynanacak Real Madrid-Hapoel Tel Aviv mücadelesiyle çeyrek finallerin ilk 2 maçı tamamlanmış olacak.
İlk maçı 86-82 kazanan Real Madrid seride 1-0 üstün durumda.
Çeyrek finallerin 3'ünce ve gerekirse 4'üncü maçları önümüzdeki hafta oynanacak.