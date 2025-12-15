Euroleague'de haftanın maçı: Fenerbahçe, Panathinaikos'u ağırlıyor

Fenerbahçe, Euroleague'in 16. haftasında yarın Panathinaikos takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.45'te başlayacak.

Organizasyonda son 6 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u da yenerek serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Geride kalan 14 maçta 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 4. sırada bulunuyor.

MONACO GALİBİYETİ MORALLERİ YÜKSELTTİ

Konuk ekip ise oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 8. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe cephesinde moralleri yükselten son viraj Monaco deplasmanı oldu. Ligin en güçlü ekiplerinden birini deplasmanda mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler sezonun geri kalanı için moral depoladı.

Ataşehir’deki randevu “ikili averaj” ve sıralama yarışını da doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor. Fenerbahçe kazanması halinde hem serisini büyütecek hem de ilk 4 hedefini daha sağlam bir zemine oturtacak.