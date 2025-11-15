Euroleague'de haftanın MVP'si: Isaia Cordinier

Euroleague'de 11'inci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Cordinier, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, İtalya temsilcisi Virtus Bologna forması giyerken 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanını elde etmişti. Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.