Euroleague'de haftanın MVP'si Anadolu Efes'in Fransız guardı Isaia Cordinier oldu. Cordinier, takımının Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergilemişti.

  • 15.11.2025 16:06
  • Giriş: 15.11.2025 16:06
  • Güncelleme: 15.11.2025 16:38
Kaynak: AA
Euroleague'de haftanın MVP'si: Isaia Cordinier
Euroleague'de 11'inci hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Cordinier, haftanın MVP'si seçildi.

Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, İtalya temsilcisi Virtus Bologna forması giyerken 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanını elde etmişti. Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.

