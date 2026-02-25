Euroleague'de haftanın programı
Euroleague'de 29'uncu hafta bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Birbirinden heyecanlı dokuz maç basketbolseverleri bekliyor.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague'de 29'uncu hafta bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.
Euroleague'in 29'uncu haftası aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek.
Lig lideri Fenerbahçe, haftanın açılış maçında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.
Fenerbahçe geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17'nci basamakta yer alıyor.
29'uncu haftanın programı şu şekilde:
Bugün:
20.45 Fenerbahçe-Partizan
21.00 Zalgiris Kaunas-Olimpiakos
22.30 Kızılyıldız-Anadolu Efes
22.30 Virtus Bologna-Barcelona
Yarın:
20.00 Dubai Basket-ASVEL
21.30 Monaco-Maccabi
22.05 Hapoel-EA7 Emporio Armani Milan
22.15 Panathinaikos-Paris Basketball
22.30 Baskonia-Valencia Basket
22.45 Real Madrid-Bayern Münih