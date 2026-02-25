Euroleague'de haftanın programı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Euroleague'de 29'uncu hafta bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Euroleague'in 29'uncu haftası aynı zamanda Türk takımlarıyla Sırp ekiplerini karşı karşıya getirecek.

Lig lideri Fenerbahçe, haftanın açılış maçında bugün Sırbistan temsilcisi Partizan'ı İstanbul'da ağırlayacak. Anadolu Efes ise bir başka Sırbistan takımı Kızılyıldız'a Belgrad'da konuk olacak.

Fenerbahçe geride kalan 27 haftada 20 galibiyet, 7 mağlubiyet alarak ligin lideri konumunda bulunurken 9 galibiyet, 19 yenilgi yaşayan Anadolu Efes ise 17'nci basamakta yer alıyor.

29'uncu haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

20.45 Fenerbahçe-Partizan

21.00 Zalgiris Kaunas-Olimpiakos

22.30 Kızılyıldız-Anadolu Efes

22.30 Virtus Bologna-Barcelona

Yarın:

20.00 Dubai Basket-ASVEL

21.30 Monaco-Maccabi

22.05 Hapoel-EA7 Emporio Armani Milan

22.15 Panathinaikos-Paris Basketball

22.30 Baskonia-Valencia Basket

22.45 Real Madrid-Bayern Münih