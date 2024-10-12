Euroleague'de haftanın sonuçları
THY Euroleague'de ikinci hafta maçlar tamamlandı. Son şampiyon Panathinaikos bu haftayı lider tamamlarken Fenerbahçe Beko, ikide iki yapan dört takımdan biri oldu.
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THY Euroleague'de ikinci hafta geride kaldı.
İlk iki maçını kazanan sadece dört takımın olduğu turnuvada ikinci haftayı, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Panathinaikos lider tamamladı.
Turnuvada geride bıraktığımız haftanın toplu sonuçları şöyle:
Monaco 85-79 Maccabi Playtika
Kızılıyıldız 78-71 Baskonia
Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko
LDLC ASVEL 87-85 Virtus Segafredo Bologna
Panathinaikos 94-79 Bayern Münih
Real Madrid 93-86 Partizan
Olympiakos 74-68 Zalgiris
Barcelona 88-73 Alba Berlin
EA7 Emporio Armani Milan 79-74 Paris Basketbol
Panathinaikos'un lider geçtiği ikinci haftada ilk iki maçını kazanan diğer takımlar Fenerbahçe Beko, Monaco ve Kızılyıldız oldu.
Turnuvada üçüncü hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak.