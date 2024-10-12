Euroleague'de haftanın sonuçları

THY Euroleague'de ikinci hafta geride kaldı.

İlk iki maçını kazanan sadece dört takımın olduğu turnuvada ikinci haftayı, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Panathinaikos lider tamamladı.

Turnuvada geride bıraktığımız haftanın toplu sonuçları şöyle:

Monaco 85-79 Maccabi Playtika Kızılıyıldız 78-71 Baskonia Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko LDLC ASVEL 87-85 Virtus Segafredo Bologna Panathinaikos 94-79 Bayern Münih Real Madrid 93-86 Partizan Olympiakos 74-68 Zalgiris Barcelona 88-73 Alba Berlin EA7 Emporio Armani Milan 79-74 Paris Basketbol

Panathinaikos'un lider geçtiği ikinci haftada ilk iki maçını kazanan diğer takımlar Fenerbahçe Beko, Monaco ve Kızılyıldız oldu.

Turnuvada üçüncü hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak.