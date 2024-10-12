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Euroleague'de haftanın sonuçları

THY Euroleague'de ikinci hafta maçlar tamamlandı. Son şampiyon Panathinaikos bu haftayı lider tamamlarken Fenerbahçe Beko, ikide iki yapan dört takımdan biri oldu.

Spor
  • 12.10.2024 10:20
  • Giriş: 12.10.2024 10:20
  • Güncelleme: 12.10.2024 10:29
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de haftanın sonuçları

THY Euroleague'de ikinci hafta geride kaldı.

İlk iki maçını kazanan sadece dört takımın olduğu turnuvada ikinci haftayı, geçtiğimiz sezonun şampiyonu Panathinaikos lider tamamladı.

Turnuvada geride bıraktığımız haftanın toplu sonuçları şöyle:

Monaco 85-79 Maccabi Playtika

Kızılıyıldız 78-71 Baskonia

Anadolu Efes 78-83 Fenerbahçe Beko

LDLC ASVEL 87-85 Virtus Segafredo Bologna

Panathinaikos 94-79 Bayern Münih

Real Madrid 93-86 Partizan

Olympiakos 74-68 Zalgiris

Barcelona 88-73 Alba Berlin

EA7 Emporio Armani Milan 79-74 Paris Basketbol

Panathinaikos'un lider geçtiği ikinci haftada ilk iki maçını kazanan diğer takımlar Fenerbahçe Beko, Monaco ve Kızılyıldız oldu.

Turnuvada üçüncü hafta maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

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