Euroleague'de haftanın sonuçları
THY Euroleague'de 8. hafta maçları tamamlandı. Haftayı Barcelona lider tamamlarken aynı galibiyet sayısındaki Fenerbahçe Beko ikinci sıraya yükseldi.
THY Euroleague'de 8. hafta tamamlandı.
Anadolu Efes kendi sahasında Monaco'ya 81-69 mağlup olurken Fenerbahçe Beko ise Asvel deplasmanından 77--73'lük galibiyetle ayrıldı.
Haftanın dikkat çeken diğer maçlarında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup ederken lige oldukça kötü başlayan Real Madrid Milano deplasmanından da yenilgiyle ayrılarak 8 maçta 5 kez kaybetmiş oldu.
FENERBAHÇE İKİNCLİĞE YÜKSELDİ
Haftayı Barcelona lider tamamlarken aynı galibiyet sayısındaki Fenerbahçe Beko ikinci sıraya yükseldi.
Turnuvada 8. hafta maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
Kızılyıldız 92-71 Alba Berlin
Milano 85-76 Real Madrid
Paris 74-71 Partizan
Bayern Münih 77-74 Zalgiris Kaunas
Anadolu Efes 69-81 Monaco
Asvel 73-77 Fenerbahçe
Panathinaikos 89-94 Olympiakos
Barcelona 91-68 Baskonia
Virtus Bologna 84-77 Maccabi Tel-Aviv