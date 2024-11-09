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Euroleague'de haftanın sonuçları

THY Euroleague'de 8. hafta maçları tamamlandı. Haftayı Barcelona lider tamamlarken aynı galibiyet sayısındaki Fenerbahçe Beko ikinci sıraya yükseldi.

Spor
  • 09.11.2024 10:03
  • Giriş: 09.11.2024 10:03
  • Güncelleme: 09.11.2024 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de haftanın sonuçları
Fotoğraf: AA

THY Euroleague'de 8. hafta tamamlandı.

Anadolu Efes kendi sahasında Monaco'ya 81-69 mağlup olurken Fenerbahçe Beko ise Asvel deplasmanından 77--73'lük galibiyetle ayrıldı.

Haftanın dikkat çeken diğer maçlarında Olympiakos deplasmanda Panathinaikos'u 94-89 mağlup ederken lige oldukça kötü başlayan Real Madrid Milano deplasmanından da yenilgiyle ayrılarak 8 maçta 5 kez kaybetmiş oldu.

FENERBAHÇE İKİNCLİĞE YÜKSELDİ

Haftayı Barcelona lider tamamlarken aynı galibiyet sayısındaki Fenerbahçe Beko ikinci sıraya yükseldi.

Turnuvada 8. hafta maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Kızılyıldız 92-71 Alba Berlin

Milano 85-76 Real Madrid

Paris 74-71 Partizan

Bayern Münih 77-74 Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes 69-81 Monaco

Asvel 73-77 Fenerbahçe

Panathinaikos 89-94 Olympiakos

Barcelona 91-68 Baskonia

Virtus Bologna 84-77 Maccabi Tel-Aviv

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