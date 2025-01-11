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Euroleague'de haftanın sonuçları

THY Euroleague'de 20. hafta geride kaldı. Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i mağlup ederken Anadolu Efes ise Asvel'e kaybetti. 20. haftayı Olympiakos lider kapattı.

Spor
  • 11.01.2025 10:18
  • Giriş: 11.01.2025 10:18
  • Güncelleme: 11.01.2025 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de haftanın sonuçları
Fotoğraf: AA

THY Euroleague'de 20. hafta maçları tamamlandı.

Haftayı Fenerbahçe Beko galibiyetle, Anadolu Efes mağlubiyetle geçti.

Bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Beko 90-73 Alba Berlin

Monaco 84-98 Barcelona

Maccabi 74-107 Milano

Panathinaikos 96-84 Partizan

Anadolu Efes 76-82 Asvel

Zalgiris 64-83 Real Madrid

Kızılyıldız 85-69 Paris Basket

Olympiakos 112-69 Bayern Münih

Bologna 76-74 Baskonia

Turnuvada haftayı lider tamamlayan ekip 14 galibiyet 6 mağlubiyet ile Olympiakos oldu. Fenerbahçe Beko haftayı 4. sırada tamamlarken 11 galibiyetli 6 takımın peşinden gelen Anadolu Efes 10 galibiyetle 11. sırada yer aldı.

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