Euroleague'de haftanın sonuçları
THY Euroleague'de 20. hafta geride kaldı. Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i mağlup ederken Anadolu Efes ise Asvel'e kaybetti. 20. haftayı Olympiakos lider kapattı.
Kaynak: Haber Merkezi
THY Euroleague'de 20. hafta maçları tamamlandı.
Haftayı Fenerbahçe Beko galibiyetle, Anadolu Efes mağlubiyetle geçti.
Bu hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Fenerbahçe Beko 90-73 Alba Berlin
Monaco 84-98 Barcelona
Maccabi 74-107 Milano
Panathinaikos 96-84 Partizan
Anadolu Efes 76-82 Asvel
Zalgiris 64-83 Real Madrid
Kızılyıldız 85-69 Paris Basket
Olympiakos 112-69 Bayern Münih
Bologna 76-74 Baskonia
Turnuvada haftayı lider tamamlayan ekip 14 galibiyet 6 mağlubiyet ile Olympiakos oldu. Fenerbahçe Beko haftayı 4. sırada tamamlarken 11 galibiyetli 6 takımın peşinden gelen Anadolu Efes 10 galibiyetle 11. sırada yer aldı.