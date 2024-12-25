Euroleague'de ikinci devre yarın oynanacak maçlarla başlayacak

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'de ikinci devre, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği Euroleague'in 18. haftasında yarın ve 27 Aralık Cuma günü toplam 9 karşılaşma yapılacak.

Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, 27 Aralık Cuma günü TSİ 22.30'da Belgrad Arena'da oynanacak.

Euroleague'in 18. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

21.00 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

27 Aralık Cuma:

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

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