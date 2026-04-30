Euroleague'de İlk Maçlar Tamamlandı | Sonuçlar ve İkinci Maç Tarihleri

EuroLeague play-off çeyrek final serilerinde ilk maçlar tamamlandı ve Final Four yolunda büyük heyecan başladı. Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın Final Four biletini alacağı serilerde Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos ve Real Madrid ilk maçlardan galibiyetle ayrıldı.

EUROLEAGUE PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ SONUÇLARI

Maç Skor Fenerbahçe - Zalgiris 89-78 Olympiakos - Monaco 91-70 Valencia - Panathinaikos 67-68 Real Madrid - Hapoel Tel Aviv 86-82

EUROLEAGUE İKİNCİ MAÇ PROGRAMI

Maç Tarih Saat Fenerbahçe - Zalgiris Bugün 20.45 Olympiakos - Monaco Bugün 21.00 Valencia - Panathinaikos Bugün 21.45 Real Madrid - Hapoel Tel Aviv Yarın 21.45

EUROLEAGUE PLAY-OFF SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

EuroLeague play-off çeyrek final serilerinde toplamda 3 galibiyete ulaşan taraf Final Four’a yükseliyor. Bu nedenle ilk maçlarda alınan galibiyetler büyük avantaj sağlasa da serilerin kaderi ikinci ve sonraki karşılaşmalarda netleşecek.

Fenerbahçe, Zalgiris karşısında seriye 89-78’lik galibiyetle başladı. Olympiakos ise Monaco’yu 91-70 mağlup ederek güçlü bir açılış yaptı. Panathinaikos, Valencia deplasmanında 68-67’lik kritik bir galibiyet alırken Real Madrid de Hapoel Tel Aviv karşısında 86-82 kazanarak seride öne geçti.

FİNAL FOUR VE FİNAL TARİHLERİ

Aşama Tarih Yarı Final 22 Mayıs Final 24 Mayıs

FENERBAHÇE SERİYE AVANTAJLA BAŞLADI

Fenerbahçe, Zalgiris karşısında 89-78 kazanarak EuroLeague play-off çeyrek final serisine güçlü bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, ikinci maçta da kazanması halinde Final Four yolunda çok önemli bir eşiği daha geçmiş olacak.

OLYMPİAKOS FARKLI KAZANDI

Olympiakos, Monaco karşısında 91-70’lik net bir galibiyet aldı. Bu sonuç, serinin ilk maçları içinde en dikkat çekici skorlardan biri oldu.

PANATHİNAİKOS DEPLASMANDA KRİTİK GALİBİYET ALDI

Valencia ile Panathinaikos arasında oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Panathinaikos, 68-67’lik skorla sahadan galip ayrılarak seride önemli bir avantaj yakaladı.

REAL MADRİD ZORLU MAÇI KAZANDI

Real Madrid, Hapoel Tel Aviv karşısında 86-82 kazanarak seriye galibiyetle başladı. İkinci maçın yarın saat 21.45’te oynanacak olması, serinin seyrini belirleyecek kritik başlıklardan biri olacak.

