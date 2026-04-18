Euroleague'de MVP Galatasaraylı Dorka Juhasz

Kadınlar Euroleague'de 2025-2026 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP), Galatasaray forması giyen Dorka Juhasz oldu.

İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6’lı Final organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde sezonun en iyileri açıklandı.

Başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların oylarıyla belirlenen ödüllerde, Macar basketbolcu kariyerinde ilk kez MVP unvanına layık görüldü.

"ŞOK İÇİNDEYİM"

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Juhasz, “Şok içindeyim. Çok mutlu oldum. Takımım olmadan bu noktaya gelemezdim. Hepsiyle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda Fenerbahçe'de kulüp mükemmeliyet ödülünü kazandı. Sarı-lacivertli kulüp adına ödülü alan yönetici Ufuk Şansal, sezon başında yapılan planlamanın ve doğru kadro yapılanmasının bu başarıyı getirdiğini vurguladı.

Öte yandan turnuvada sezonun en iyi beşleri de açıklandı. Birinci takımda Julie Allemand, Emma Meesseman, Iliana Rupert, Leila Lacan ve Dorka Juhasz yer aldı. İkinci ve üçüncü en iyi beşlerde ise Fenerbahçe ve Galatasaray’dan birçok oyuncunun bulunması dikkat çekti.

EN İYİ SAVUNMACI FENERBAHÇE'DEN

Bireysel ödüllerde Fenerbahçe'den Gabby Williams yılın en iyi savunmacısı seçilirken, Basket Landes’ten Leila Lacan en iyi genç oyuncu ödülünü aldı.

Yılın koçu ödülü Julie Barennes’e verilirken, yılın en iyi hamlesi ödülünü Galatasaray’dan Marie Johannes kazandı. Organizasyonda ayrıca Ann Wauters’e miras ödülü takdim edildi.