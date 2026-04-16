EuroLeague'de normal sezon sona eriyor: Play-off eşleşmeleri belli olacak

THY EuroLeague'de normal sezon bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Bugün ve yarın oynanacak maçların ardından ilk 6'ya girerek play-off'u garantileyen takımların yanı sıra 2 çeyrek final eşleşmesi de kesinleşecek.

Ligi 7,8,9 ve 10'uncu sırada bitiren takımlar ise kendi aralarında play-out oynayacak ve buradan gelecek iki takım, ligi ilk 2 sırada bitirenlerle karşı karşıya gelecek.

İlk 6'yı garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonu mümkün oldukça üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon oldukça kötü bir performans sergileyen ve çıktığı 37 maçın 25'ini kaybeden Anadolu Efes ise son maçlar öncesi 19'uncu sırada.

Öte yandan ilk 10'un dışında kalan takımlar arasında play-off hedefini sürdüren tek takım Dubai Basketbol. Dubai'nin devam etmesi için kendi maçını kazanması, Barcelona'nın ise kaybetmesi gerekiyor.

Turnuvada bugün ve yarınki maç programı şu şekilde:

Asvel - Fenerbahçe (21.00)

Maccabi Tel-Aviv - Bologna (21.05)

Olympiakos - Milano (21.15)

Partizan - Baskonia (21.30)

Real Madrid - Kızılyıldız (21.45)

Yarın:

Zalgiris - Paris (20.00)

Monaco - Hapoel (20.30)

Dubai Basketbol - Valencia (21.00)

Panathinaikos - Anadolu Efes (21.15)

Barcelona - Bayern Münih (21.30)

Son maçlar öncesi puan durumu ise şu şekilde: