EuroLeague'de play-in heyecanı başlıyor: Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli olacak
EuroLeague'de play-in maçları bugün başlıyor. Real Madrid ile Paris arasındaki maçın kazananı çeyrek finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Bu maçın kaybedeni ile Bayern Münih-Kızılyıldız maçının kazananı ise son olay-off biletini alarak Olympiakos'un rakibi olmak için mücadele edecek.
THY EuroLeague'de normal sezonu yedinci sırada bitiren takım ile play-off biletini alacak son takımın kesinleşeceği maçlar bu akşam belli olacak.
Bu akşam başlayacak play-in heyecanında ilk olarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli olacak. Real Madrid ile Paris arasındaki karşılaşmayı kazanan ekip, sezonu yedinci tamamlayarak play-off'ta Fenerbahçe Beko ile eşleşecek.
Diğer maçta ise Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Bu maçın kaybedeni turnuvaya veda edecek.
Bu maçın kazananı ile Paris-Real Madrid maçının kaybedeni, sekizinci sıra için karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi son play-off biletini alarak çeyrek finalde Olympiakos'un rakibi olacak.
Play-in'deki son maç 18 Nisan'da oynanacak.
Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs arasında yapılacak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Final Four'a kalan takımlar netleşecek.
Play-in:
Real Madrid-Paris Basketbol (22.00)
Bayern Münih-Kızılyıldız (21.30)
Play-off:
Olympiakos-Real Madrid/Paris Basketbol mağlubu-Bayern Münih/Kızılyıldız galibi
Fenerbahçe Beko-Real Madrid/Paris Basketbol galibi
Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes
Monaco-Barcelona