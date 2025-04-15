EuroLeague'de play-in heyecanı başlıyor: Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli olacak

THY EuroLeague'de normal sezonu yedinci sırada bitiren takım ile play-off biletini alacak son takımın kesinleşeceği maçlar bu akşam belli olacak.

Bu akşam başlayacak play-in heyecanında ilk olarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi belli olacak. Real Madrid ile Paris arasındaki karşılaşmayı kazanan ekip, sezonu yedinci tamamlayarak play-off'ta Fenerbahçe Beko ile eşleşecek.

Diğer maçta ise Bayern Münih ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek. Bu maçın kaybedeni turnuvaya veda edecek.

Bu maçın kazananı ile Paris-Real Madrid maçının kaybedeni, sekizinci sıra için karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi son play-off biletini alarak çeyrek finalde Olympiakos'un rakibi olacak.

Play-in'deki son maç 18 Nisan'da oynanacak.

Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs arasında yapılacak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta oynanacak Final Four'a kalan takımlar netleşecek.

Play-in:

Real Madrid-Paris Basketbol (22.00)

Bayern Münih-Kızılyıldız (21.30)

Play-off:

Olympiakos-Real Madrid/Paris Basketbol mağlubu-Bayern Münih/Kızılyıldız galibi

Fenerbahçe Beko-Real Madrid/Paris Basketbol galibi

Panathinaikos AKTOR-Anadolu Efes

Monaco-Barcelona