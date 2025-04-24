EuroLeague'de play-off 2'nci maçları başlıyor

THY EuroLeague'de play-off 2'nci maçları bu akşam başlıyor.

Turnuvada bu akşam hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes parkeye çıkacak.

Fenerbahçe, 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçında kendi sahasında Paris Basket'i ağırlayacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Akşamın diğer maçında ise Anadolu Efes, 1-0 geride olduğu eşleşmede bir kez daha eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'a konuk olacak.

Efes ilk maçın büyük kısmını önde götürmesine rağmen son çeyrekte 8 sayılık farkı koruyamamış ve Atina temsilcisine mağlup olmuştu. Efes'in seride eşitliği sağlamayı hedeflediği maç saat 21.30'da başlayacak.

Play-off ikinci maçları yarınki eşleşmelerle devam edecek.

3'üncü maçlar ise önümüzdeki hafta başlayacak.