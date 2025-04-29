EuroLeague'de play-off 3. maçları başlıyor: Fenerbahçe Beko final four için parkeye çıkacak

THY EuroLeague'de play-off 3. maçları bu akşam başlayacak.

İlk iki maçı kazanan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Paris Basket ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko maçı kazanması halinde final four'a yükselecek. Karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

Akşamın diğer maçında ise Real Madrid, 2-0 geride olduğu seride Olympiakos'u ağırlayacak. Olympiakos da kazanması halinde final four'a yükselecek.

Üçüncü maçlar yarın devam edecek. TSİ 20.00'de Barcelona, Monaco'yu konuk edecek. Seride Monaco'nun 2-0 üstünlüğü bulunuyor.

20.45'te ise Anadolu Efes kendi sahasında eski antrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'u ağırlayacak. Seride 1-1'lik eşitlik var.