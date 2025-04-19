EuroLeague'de play-off'a kalan son takım belli oldu

THY EuroLeague'de play-off'a kalan son takım belli oldu. Dün akşam Madrid'de oynanan maçta rakibi Bayern Münih'i 93-71 mağlup eden Real Madrid, çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Madrid ekibinde Mario Hezonja 19, Dzanan Musa 16 sayı kaydederken konuk ekipte Shabazz Napier'ın 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

EuroLeague'de salı günü oynanan play-in maçlarında Bayern Münih, kendi sahasında Kızılyıldız'ı uzatmalara giden maçta 97-93 yenmişti. Madrid ekibi ise yine kendi sahasında Paris Basket'e 81-73 kaybetmişti.

CARSEN EDWARDS SAKATLANDI

İki ekip arasında dün oynanan mücadele, son play-off biletini alan takımı belirledi. Normal sezonun en iyi 5'ine seçilen Bayern Münih'in yıldız ismi Carsen Edwards, maç öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle bu kritik maçta forma giyemedi.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Böylece son play-off biletini alan Real Madrid, normal sezonu lider bitiren Olympiakos'un rakibi oldu. İki ekip son iki sezonda final four'da karşı karşıya gelmişlerdi. İki sezon önce oynanan finali ve geçen sezon oynanan yarı finali kazanan taraf Real Madrid olmuştu.

Bu maçın ardından play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Olympiakos - Real Madrid Fenerbahçe Beko - Paris Basket Panathinaikos - Anadolu Efes Monaco - Barcelona

Play-off maçları 22 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Final four'da Olympiakos - Real Madrid eşleşmesinin galibi ile Monaco - Barcelona serisinin kazananı, Fenerbahçe Beko - Paris Basket eşleşmesinin galibi ile de Panathinaikos - Anadolu Efes serisinin kazananı yarı finalde karşı karşıya gelecek.