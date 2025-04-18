EuroLeague'de play-off'a kalan son takım belli oluyor

THY EuroLeague'de play-off'a kalan son takım bu akşam oynanacak Real Madrid-Bayern Münih maçı ile belli olacak.

Real Madrid'in salonundaki mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Maçın kazananı, son play-off biletini elde ederek çeyrek finalde Olympiakos'un rakibi olacak.

MADRİD KAYBEDEREK, MÜNİH KAZANARAK GELİYOR

EuroLeague'de salı günü oynanan play-in maçlarında Bayern Münih, kendi sahasında Kızılyıldız'ı uzatmalara giden maçta 97-93 yenmişti. Madrid ekibi ise yine kendi sahasında Paris Basket'e 81-73 kaybetmişti.

İki takımın normal sezonda oynadığı iki maçı da ev sahibi ekipler kazandı. İspanya'daki müsabakadan Real Madrid 88-76'lık skorla galip ayrılırken Almanya'daki maçı Bayern Münih 97-89 kazanmıştı.

Normal sezonu Real Madrid 7., Bayern Münih ise 9. sırada tamamlamıştı.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Olympiakos - Real Madrid/Bayern Münih Fenerbahçe Beko - Paris Basket Panathinaikos - Anadolu Efes Monaco - Barcelona

Play-off maçları 22 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.