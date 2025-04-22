EuroLeague'de play-off başlıyor

THY EuroLeague'de play-off heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.

Bu akşam hem Fenerbahçe Beko hem de Anadolu Efes parkeye çıkacak.

Saat 20.45'te başlayacak maçta, normal sezonu Olympiakos'un bir mağlubiyet arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, play-in'de Real Madrid'i deplasmanda yenerek çeyrek final oynama hakkı elde eden Paris Basket'i konuk edecek.

Normal sezonu 6'ncı sırada bitiren Anadolu Efes ise saat 21.30'da eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'a konuk olacak.

Bu iki eşleşmenin kazananı, final four'da yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalin diğer eşleşmeleri ise yarın başlayacak. Yarın akşam Monaco-Barcelona ve Olympiakos-Real Madrid maçları oynanacak.