EuroLeague'de şampiyon belli oluyor: Fenerbahçe-Monaco maçından notlar

EuroLeague Final Four organizasyonunun finalinde Fenerbahçe Beko, bugün Fransa'yı temsil eden Monaco'yla karşılaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası TSİ 20.00'de başlayacak.

Dörtlü Final'in ilk maçlarında her iki takım da Yunan ekiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'u 82-76, Monaco ise normal sezonun lideri Olympiakos'u 78-68 yenerek final bileti aldı.

4. KEZ FİNALDE

Başantrenör Saras Jasikevicius'un yönetimindeki sarı-lacivertliler, tarihindeki 4. final müsabakasına çıkacak.

Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor. Avrupa Ligi'nde 7. kez Dörtlü Final tecrübesi yaşayan sarı-lacivertliler, 2017'nin dışında 2016 ve 2018'de de final oynadı. Fenerbahçe, 2016'de CSKA Moskova'ya, 2018'de ise Real Madrid'e kaybetmişti.

MONACO'NUN İLK FİNALİ

Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.

Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.

Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

BİR İLK YAŞANACAK

Oyunculuk dönemlerinde Avrupa basketbolunun efsaneleri olan Saras Jasikevicius ile Vassilis Spanoulis, başantrenör olarak ilk zaferlerini yaşamak için parkeye çıkacak. 2001 yılından itibaren tek çatı altında oynanan ve 25 yılını kutlayan Avrupa Ligi'nde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupa kazanan bir isim bulunmuyor. Çeyrek asırlık organizasyon tarihinde Jasikevicius ya da Spanoulis, bu akşam tarihe geçecek.

JASİKEVİCİUS'UN 2. FİNALİ

Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, 4 kez şampiyonluk yaşadı.

Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaiksos'la (2009) ise birer kez Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.

Başantrenörlük kariyerinde 9 yılda 15 kupa kazanan Jasikevicius'un Avrupa'da ise kupası yok.

SPANOULİS'TEN BÜYÜK BAŞARI

Başantrenörlük kariyerinin henüz 4. yılında olan Yunan basketbol efsanesi Vassilis Spanoulis, ilk kez finalde saha kenarında yer alacak.

İlk Dörtlü Final tecrübesini yaşayan Spanoulis, yarı finalde efsanesi olduğu Olympiakos'u takımı Monaco'yla geçti.

Oyunculuk döneminde Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olan Spanoulis, 3 kez kupa sevinci yaşadı. Spanoulis, 2009'da Panathinaikos, 2012 ve 2013'te Olympiakos'la şampiyon oldu.

BİRLİKTE KUPA KALDIRDILAR

Jasikevicius ve Spanoulis, oyunculuk dönemlerinde birlikte Avrupa Ligi kupası kaldırdı.

Panathinaikos'un 2009'da başantrenör Zeljko Obradovic'le yaşadığı şampiyonluğun kahramanları Jasikevicius ve Spanoulis'ti.

Oyunculuk dönemlerinde birlikte kupayı kazanan bu iki isim, 16 yıl sonra bu sefer ise başantrenör olarak tarihe geçmek için rakip olacak.