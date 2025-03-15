Euroleague'de son 5 maç: Çeyrek finale kalan ilk takım belli oldu

THY Euroleague'de eleme aşamasına 5 maç kala çeyrek finale yükselen ilk takım belli oldu.

29 maçta 22 galibiyet elde eden Olympiakos, çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Fenerbahçe Beko ise 20 galibiyet ile 2'nci sırada bulunuyor.

Son şampiyon Panathinaikos ise son 5 maça 3. sırada giriyor.

Son 3 yılın finalisti Real Madrid ise beklentilerin uzağında kaldı. 29 maçta 15 galibiyet 14 mağlubiyet alan Madrid ekibi 12. sırada bulunuyor. Ancak Real Madrid ile 6'ncı sıradaki Barcelona arasında yalnızca 1 galibiyet fark var.

Euroleague'de puan durumu şu şekilde: