EuroLeague'de son üç maç: Eşleşmeler belli olacak

THY EuroLeague'de 2024-2025 sezonunun 34. ve son haftası dün oynanan maçlarla başladı.

Gecenin en heyecanlı maçında Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı Tavares'in son saniye basketiyle mağlup ederek 20 galibiyete ulaştı ve 5'inci sıraya yükseldi.

İlk 4'ün sıralaması da belli oldu.

Normal sezonu Olympiakos lider tamamladı. Fenerbahçe Beko ikinci, Panathinaikos üçüncü, Monaco ise dördüncü olarak play-off'lardaki ev sahipliği avantajını elde eden takımlar oldular.

Son hafta maçlarıyla ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalacak takımlar ile 7 ila 10. sırada yer alıp play-in'den devam edecek ekipler bugün oynanacak maçların ardından netleşecek.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Asvel 78-83 Monaco

Bayern Münih 77-89 Fenerbahçe Beko

Olympiakos 99-93 Maccabi Tel-Aviv

Milano 111-89 Baskonia

Partizan 89-91 Real Madrid

Partis 72-63 Alba Berlin

Bu gece oynanacak maçlar ise şu şekilde:

Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

Panathinaikos - Kızılyıldız

Barcelona - Virtus Bologna

PLAY-IN FORMATI

Ligde 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar play-in'de karşı karşıya gelecek. 7-8 galibi doğrudan play-off'a çıkacak. 9-10 galibi ile 7-8 mağlubu ise play-off'un son biletini almak için bir maç daha oynayacak. Karşılaşmalar normal sezonu üst sırada olan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Play-in sonunda, ligi lider bitiren takım, 9-10 galibi ile 7-8 mağlubunun oynayacağı karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Normal sezonu 2. sırada bitiren ekip ise 7-8 galibiyle play-off'ta karşılaşacak.

Normal sezonu 3. sırada bitiren ekip 6. sıradaki takımla, 4. tamamlayan ise 5. sıradaki takımla karşı karşıya gelecek. Play-off maçları 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek.

Play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da oynanacak. Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta gerçekleşecek. Dörtlü Final ise 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak.