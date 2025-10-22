Euroleague'de Türk derbisi Tivibu'da

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, EuroLeague'de yeni sezonun ilk Türk derbisini sporseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki karşılaşma 24 Ekim Cuma Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ayrıca sezonun ilk "El Clasico"sunda Real Madrid ile Barcelona, 26 Ekim'de Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.

Serie A'da ise Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus, Lazio deplasmanına çıkacak. Mücadele 26 Ekim Pazar Tivibu üzerinden S Sport'tan izlenebilecek.

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter'in Napoli ile karşılaşacağı mücadele de 25 Ekim Cumartesi Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı olarak sporseverlerle buluşacak.