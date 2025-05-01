EuroLeague'de üç seride durum 2-1

THY EuroLeague'de play-off heyecanı dün oynanan maçlarla devam etti.

Anadolu Efes, eski koçu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos'a kendi sahasında 81-77 kaybederek seride 2-1 geriye düştü.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn 25 sayı ile maçın oyuncusu olurken Mitoğlu 18 sayı buldu. Efes'te ise Shane Larkin 17 sayı ile oynadı.

Gecenin diğer maçında ise Barcelona sahasında Monaco'yu 100-89 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Bu iki eşleşmenin dördüncü maçları cuma günü oynanacak.

Real Madrid ile Olympiakos ise serinin dördüncü maçında bugün TSİ 22.00'de Madrid'de karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kazanması halinde seri 5. maça gidecek. Eğer Olympiakos yenerse Fenerbahçe Beko'dan sonra final four'a yükselen ilk takım olacak.