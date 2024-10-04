Euroleague'de yeni sezon başladı

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Dün akşam oynanan ilk karşılaşmada Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, Alba Berlin'i deplasmanda 87-77 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Geçen yılın finalisti Real Madrid ise Bayern Münih deplasmanından 97-89'luk mağlubiyetle ayrılarak son üç resmi maçını kaybetmiş oldu.

Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Alba Berlin 77-87 Panathinaikos

Zalgiris Kaunas 74-67 Barcelona

Monaco 93-80 Olimpia Milano

Baskonia 88-82 Partizan

Bayern Münih 97-89 Real Madrid

Maccabi Tel-Aviv 89-82 Asvel

Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ise ilk maçlarına bu akşam çıkacak. Fenerbahçe TSİ 20.30'da kendi sahasında Olympiakos ile, Anadolu Efes ise saat 22.00'de deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Paris ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek.