Euroleague'de yeni sezon başladı
THY Euroleague'de yeni sezon dün akşam oynanan maçlarla başladı. Son şampiyon Panathinaikos sezona galibiyetle, son finalist Real Madrid ise mağlubiyetle başladı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bugün parkeye çıkacak.
Kaynak: Haber Merkezi
THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Dün akşam oynanan ilk karşılaşmada Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, Alba Berlin'i deplasmanda 87-77 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Geçen yılın finalisti Real Madrid ise Bayern Münih deplasmanından 97-89'luk mağlubiyetle ayrılarak son üç resmi maçını kaybetmiş oldu.
Turnuvada dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Alba Berlin 77-87 Panathinaikos
Zalgiris Kaunas 74-67 Barcelona
Monaco 93-80 Olimpia Milano
Baskonia 88-82 Partizan
Bayern Münih 97-89 Real Madrid
Maccabi Tel-Aviv 89-82 Asvel
Zalgiris Kaunas 74-67 Barcelona
Monaco 93-80 Olimpia Milano
Baskonia 88-82 Partizan
Bayern Münih 97-89 Real Madrid
Maccabi Tel-Aviv 89-82 Asvel
Euroleague'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ise ilk maçlarına bu akşam çıkacak. Fenerbahçe TSİ 20.30'da kendi sahasında Olympiakos ile, Anadolu Efes ise saat 22.00'de deplasmanda Virtus Bologna ile karşılaşacak. Günün diğer maçında Paris ile Kızılyıldız karşı karşıya gelecek.