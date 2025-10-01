EuroLeague'de yeni sezon başladı: Gecenin sonuçları

THY EuroLeague'de yeni sezon dün akşam oynanan 7 karşılaşmayla başladı.

Anadolu Efes sezonu galibiyetle açarken ligin yeni ekipleri Dubai Basketboll ve Hapoel IBI da ilk maçlarını kazandı.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko ise bu akşam Paris Basket'i konuk edecek.

Turnuvada dün gecenin sonuçları ve bugün programı şu şekilde:

Hapoel IBI 103-87 Barcelona

Dubai Basketbol 89-76 Partizan

Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd

Kızılyıldız 82-93 EA7 Emporio Armani Milan

Panathinaikos AKTOR 87-79 Bayern Münih

Baskonia 96-102 Olympiakos

Virtus Bologna 74-68 Real Madrid

20.30 Monaco-Zalgiris (Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket (Astroballe)