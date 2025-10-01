EuroLeague'de yeni sezon başladı: Gecenin sonuçları
EuroLeague'de yeni sezon dün oynanan maçlarla başladı. Anadolu Efes sezona galibiyetle başlarken Fenerbahçe Beko ilk maçına bu akşam çıkacak.
THY EuroLeague'de yeni sezon dün akşam oynanan 7 karşılaşmayla başladı.
Anadolu Efes sezonu galibiyetle açarken ligin yeni ekipleri Dubai Basketboll ve Hapoel IBI da ilk maçlarını kazandı.
Son şampiyon Fenerbahçe Beko ise bu akşam Paris Basket'i konuk edecek.
Turnuvada dün gecenin sonuçları ve bugün programı şu şekilde:
Hapoel IBI 103-87 Barcelona
Dubai Basketbol 89-76 Partizan
Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd
Kızılyıldız 82-93 EA7 Emporio Armani Milan
Panathinaikos AKTOR 87-79 Bayern Münih
Baskonia 96-102 Olympiakos
Virtus Bologna 74-68 Real Madrid
20.30 Monaco-Zalgiris (Gaston Medecin)
20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket (Astroballe)