EuroLeague'de yeni sezon başladı: İlk maçların sonuçları
EuroLeague'de yeni sezon dün oynanan maçlarla başladı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sezona galibiyetle başladılar.
Kaynak: Haber Merkezi
THY EuroLeague'de yeni sezon başladı.
Hem Anadolu Efes hem son şampiyon Fenerbahçe Beko, ilk maçlarından galip ayrıldılar.
Turnuvada ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Hapoel IBI 103-87 Barcelona
Dubai Basketbol 89-76 Partizan
Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd
Kızılyıldız 82-93 EA7 Emporio Armani Milan
Panathinaikos AKTOR 87-79 Bayern Münih
Baskonia 96-102 Olympiakos
Virtus Bologna 74-68 Real Madrid
Monaco 84-89 Zalgiris
Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol
LDLC ASVEL 77-80 Valencia Basket
EuroLeague'de ikinci maçlar ise bugün ve yarın oynanacak.