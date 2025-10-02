Giriş / Abone Ol
EuroLeague'de yeni sezon başladı: İlk maçların sonuçları

EuroLeague'de yeni sezon dün oynanan maçlarla başladı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sezona galibiyetle başladılar.

Spor
  • 02.10.2025 10:32
  • Giriş: 02.10.2025 10:32
  • Güncelleme: 02.10.2025 10:45
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

THY EuroLeague'de yeni sezon başladı.

Hem Anadolu Efes hem son şampiyon Fenerbahçe Beko, ilk maçlarından galip ayrıldılar.

Turnuvada ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Hapoel IBI 103-87 Barcelona

Dubai Basketbol 89-76 Partizan

Anadolu Efes 85-78 Maccabi Rapyd

Kızılyıldız 82-93 EA7 Emporio Armani Milan

Panathinaikos AKTOR 87-79 Bayern Münih

Baskonia 96-102 Olympiakos

Virtus Bologna 74-68 Real Madrid

Monaco 84-89 Zalgiris

Fenerbahçe Beko 96-77 Paris Basketbol

LDLC ASVEL 77-80 Valencia Basket

EuroLeague'de ikinci maçlar ise bugün ve yarın oynanacak.

