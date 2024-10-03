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Euroleague'de yeni sezon başlıyor

THY Euroleague'de yeni sezon bu akşam başlıyor. Açılış maçında son şampiyon Panathinaikos Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ise yarın sahaya çıkacak.

Spor
  • 03.10.2024 13:16
  • Giriş: 03.10.2024 13:16
  • Güncelleme: 03.10.2024 13:30
Euroleague'de yeni sezon başlıyor
Fotoğraf: DepoPhotos

THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış maçında, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, Alba Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son üç yılda da final oynama başarısı gösteren Real Madrid ise sezonu eski koçu Pablo Laso'nun çalıştırdığı Bayern Münih deplasmanında açıyor.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ise ilk maçlarına yarın çıkacak.

Fenerbahçe 20.30'u Olympiacos'u ağırlayacak. Anadolu Efes ise haftanın kapanış maçında 22.00'de Bologna deplasmanına çıkacak.

Euroleague'de ilk haftanın programı şu şekilde:

Bugün:

19.45 ALBA Berlin (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

20.00 Zalgiris (Litvanya)-Barcelona (İspanya)

20.00 Monaco (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Baskonia (İspanya)-Partizan (Sırbistan)

21.45 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

22.00 Maccabi (İsrail)-LDCL Asvel (Fransa)

4 Ekim Cuma:

20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-Anadolu Efes

22.00 Paris Basketbol (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

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