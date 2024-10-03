Euroleague'de yeni sezon başlıyor

THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor. Açılış maçında, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos, Alba Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son üç yılda da final oynama başarısı gösteren Real Madrid ise sezonu eski koçu Pablo Laso'nun çalıştırdığı Bayern Münih deplasmanında açıyor.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ise ilk maçlarına yarın çıkacak.

Fenerbahçe 20.30'u Olympiacos'u ağırlayacak. Anadolu Efes ise haftanın kapanış maçında 22.00'de Bologna deplasmanına çıkacak.

Euroleague'de ilk haftanın programı şu şekilde: