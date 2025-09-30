EuroLeague'de yeni sezon başlıyor: Günün programı

THY EuroLeague'de yeni sezon başlıyor. İlk kez bu sezon 20 takımın mücadele edeceği turnuvada bu akşam 7 maç oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, geçen sezon çeyrek finalde elediği Paris Basket ile yarın İstanbul'da karşılaşacak. Anadolu Efes size sezonu bu akşam Maccabi Tel-Aviv'e karşı kendi sahasında açacak.

TAKIM SAYISI 20'YE ÇIKTI

EuroLeague'de yeni sezonda 20 takım mücadele edecek. Almanya temsilcisi ALBA Berlin, 2025-2026'da organizasyonda yer almayacak. BKT Avrupa Kupası'nın son şampiyonu Hapoel IBI'nin yanı sıra Valencia Basket ve Dubai Basketbol ise Avrupa Ligi'nin yeni takımları olacak.

Ligde normal sezon, 17 Nisan 2026'da tamamlanacak. Play-in maçları 21-24 Nisan 2026'da, play-off müsabakaları 28 Nisan-13 Mayıs 2026'da oynanacak.

Şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak.

Turnuvada ilk haftanın programı ise şu şekilde:

Bugün:

19.00 Hapoel IBI-Barcelona (Arena 8888 Sofya-Bulgaristan)

19.00 Dubai Basketbol-Partizan (Coca Cola Arena)

20.45 Anadolu Efes-Maccabi Rapyd (Moraca-Karadağ)

21.00 Kızılyıldız-EA7 Emporio Armani Milan (Belgrad Arena)

21.15 Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (Telekom Atina)

21.30 Baskonia-Olympiakos (Buesa Arena)

21.45 Virtus Bologna-Real Madrid (Paladozza)

1 Ekim Çarşamba:

20.30 Monaco-Zalgiris (Gaston Medecin)

20.45 Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 LDLC ASVEL-Valencia Basket (Astroballe)