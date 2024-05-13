Euroleague'de yılın 5'i belli oldu

THY Euroleague'de yılın en iyi 5'i belirlendi.

THY Euroleague'de yılın en iyi 5'i ve en iyi ikinci 5'i yapılan oylama sonucu belirlendi.

Oylamaya göre ilk 5 şöyle oluştu:

Facundo Campazzo - Real Madrid

Mike James - Monaco

Kendrick Nunn - Panathinaikos

Nigel Hayes-Davis - Fenerbahçe Beko

Mathias Lessort - Panathinaikos

💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫



🔸Facundo Campazzo

🔸Mike James

🔸Kendrick Nunn

🔸Nigel Hayes-Davis

🔸Mathias Lessort pic.twitter.com/Mx8h5cISyr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024

Yılın ikinci beşinde ise şu isimler yer aldı:

Kostas Sloukas - Panathinaikos

Mario Hezonja - Real Madrid

Walter Tavares - Real Madrid

Wade Baldwin IV - Maccabi Tel-Aviv

Lorenzo Brown - Maccabi Tel-Aviv

𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺



🔹Kostas Sloukas

🔹Mario Hezonja

🔹Walter Tavares

🔹Wade Baldwin IV

🔹Lorenzo Brown pic.twitter.com/Zsa2ragllH — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024

YILIN KOÇU MATEO

Euroleague'de yılın koçu Real Madrid'i çalıştıran Chus Mateo olmuştu. Madrid ekibi normal sezonu 27 galibiyet 7 mağlubiyet ile en yakın rakibinin 4 puan önünde lider tamamlarken play-off'ta da maç kaybetmeden final four'a yükselen tek takım olmuştu.