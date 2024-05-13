Euroleague'de yılın 5'i belli oldu
THY Euroleague'de yılın en iyi 5'i belirlendi.
THY Euroleague'de yılın en iyi 5'i ve en iyi ikinci 5'i yapılan oylama sonucu belirlendi.
Oylamaya göre ilk 5 şöyle oluştu:
Mike James - Monaco
Kendrick Nunn - Panathinaikos
Nigel Hayes-Davis - Fenerbahçe Beko
Mathias Lessort - Panathinaikos
💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024
🔸Facundo Campazzo
🔸Mike James
🔸Kendrick Nunn
🔸Nigel Hayes-Davis
🔸Mathias Lessort pic.twitter.com/Mx8h5cISyr
Yılın ikinci beşinde ise şu isimler yer aldı:
Mario Hezonja - Real Madrid
Walter Tavares - Real Madrid
Wade Baldwin IV - Maccabi Tel-Aviv
Lorenzo Brown - Maccabi Tel-Aviv
𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱 𝗧𝗲𝗮𝗺— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024
🔹Kostas Sloukas
🔹Mario Hezonja
🔹Walter Tavares
🔹Wade Baldwin IV
🔹Lorenzo Brown pic.twitter.com/Zsa2ragllH
YILIN KOÇU MATEO
Euroleague'de yılın koçu Real Madrid'i çalıştıran Chus Mateo olmuştu. Madrid ekibi normal sezonu 27 galibiyet 7 mağlubiyet ile en yakın rakibinin 4 puan önünde lider tamamlarken play-off'ta da maç kaybetmeden final four'a yükselen tek takım olmuştu.