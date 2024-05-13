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Euroleague'de yılın 5'i belli oldu

THY Euroleague'de yılın en iyi 5'i belirlendi.

Spor
  • 13.05.2024 15:14
  • Giriş: 13.05.2024 15:14
  • Güncelleme: 13.05.2024 15:54
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague'de yılın 5'i belli oldu

THY Euroleague'de yılın en iyi 5'i ve en iyi ikinci 5'i yapılan oylama sonucu belirlendi.

Oylamaya göre ilk 5 şöyle oluştu:

Facundo Campazzo - Real Madrid
Mike James - Monaco
Kendrick Nunn - Panathinaikos
Nigel Hayes-Davis - Fenerbahçe Beko
Mathias Lessort - Panathinaikos

Yılın ikinci beşinde ise şu isimler yer aldı:

Kostas Sloukas - Panathinaikos
Mario Hezonja - Real Madrid
Walter Tavares - Real Madrid
Wade Baldwin IV - Maccabi Tel-Aviv
Lorenzo Brown - Maccabi Tel-Aviv

YILIN KOÇU MATEO

Euroleague'de yılın koçu Real Madrid'i çalıştıran Chus Mateo olmuştu. Madrid ekibi normal sezonu 27 galibiyet 7 mağlubiyet ile en yakın rakibinin 4 puan önünde lider tamamlarken play-off'ta da maç kaybetmeden final four'a yükselen tek takım olmuştu. 

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